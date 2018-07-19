TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 33 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 32 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira verdi.

İhaleye 57 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

