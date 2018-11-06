TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 34 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 33 milyar 999 milyon 999 bin 978 lira verdi.
İhaleye 69 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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