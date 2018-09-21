FİNANS

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 39 milyar lira verdi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 39 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 38 milyar 999 milyon 999 bin 963 lira verdi.

İhaleye 61 milyar 529 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

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