TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 976 lira verdi.

İhaleye 16 milyar 822 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

