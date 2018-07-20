TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 56 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 55 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.
İhaleye 64 milyar 751 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.
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