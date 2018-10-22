TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhaleye 20 milyar 530 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 26,99 seviyesinde gerçekleşti.

