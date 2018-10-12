FİNANS

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 19 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 66 milyar 999 milyon 999 bin 977 lira verdi.

İhaleye 79 milyar 48 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

PARTNERİlkokulda da böyleydimİlkokulda da böyleydim
ESET: Facebook'ta veri sızıntısına karşı çıkış - giriş yapınESET: Facebook'ta veri sızıntısına karşı çıkış - giriş yapın
Uluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştuUluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli İHA motoru PD170 Akıncı'da uçacak

Yerli İHA motoru PD170 Akıncı'da uçacak

Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

Boyner kampanya maratonunu başlatıyor

ESET: Facebook'ta veri sızıntısına karşı çıkış - giriş yapın

ESET: Facebook'ta veri sızıntısına karşı çıkış - giriş yapın

Uluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştu

Uluslararası bankacılar TBB ev sahipliğinde Bali adasında buluştu

'Enflasyonla Mücadele Programı'na 'Getir'den destek

'Enflasyonla Mücadele Programı'na 'Getir'den destek

Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.