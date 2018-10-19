TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 79 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.
İhaleye 99 milyar 145 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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