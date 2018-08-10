TCMB, repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 90 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 89 milyar 999 milyon 999 bin 944 lira verdi.

İhaleye 120 milyar 155 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

