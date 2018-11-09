TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 96 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 95 milyar 999 milyon 999 bin 975 lira verdi.
İhaleye 121 milyar 650 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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