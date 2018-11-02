TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 99 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 9 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 98 milyar 999 milyon 999 bin 969 lira verdi.
İhaleye 124 milyar 590 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.
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