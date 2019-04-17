TCMB'den banka meclisi üye seçimine ilişkin duyuru

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, banka meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’ın seçildiği duyuruldu.

TCMB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bankamızın 15 Mart tarihli genel kurulunda banka meclisi üyeliklerine seçilen Sayın Hayrettin Demircan ve Sayın Ahmet Keçeci’nin görevlerine başlayamayacak olmaları nedeniyle söz konusu üyeliklere, 1 Mayıs tarihinden itibaren görev yapmak üzere, bankamız kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden Sayın Başak Tanınmış Yücememiş ve Sayın Mehmet Aktaş’ın seçilmeleri banka meclisince kararlaştırılmıştır. "

