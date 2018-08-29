TCMB'den bankalararası para piyasası limitlerine ilişkin duyuru:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalararası para piyasasında gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerini, 13 Ağustos öncesi limitlerin iki katına çıkardı.
TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası limitlerine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinden yayımlandı.
Duyuruda, 13 Ağustos 2018'de TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağının duyurulduğu anımsatılarak, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018'den itibaren TCMB bünyesinde faaliyette bulunan bankalararası para piyasasında gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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