FİNANS

TCMB'den değişken faiz oranına vade düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Değişken faiz oranı, TL cinsinden 3 ay ve daha uzun, yabancı para cinsinden ise 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), mevduat faizi oranlarının düzenlendiği tebliğde yapılan değişiklik ile değişken faiz oranı, Türk lirası (TL) cinsinden 3 ay ve daha uzun, yabancı para cinsinden ise 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek.

TCMB'nin "Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ"inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, tebliğin mevduat faizi oranları bölümünde yer alan bir maddede düzenlemeye gidildi.

Buna göre değişken faiz oranı, TL cinsinden 3 ay ve daha uzun, yabancı para cinsinden ise 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilecek. Düzenlemeden önce, değişken faiz oranı 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabiliyordu.

Böylece değişken faiz oranına ilişkin vade sınırı, yabancı para cinsinden vadeli mevduatlarda değişmezken, TL bazında vadeli mevduatlar için düşürülmüş oldu.

Bu arada söz konusu değişiklik, 22 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girdi.

PARTNERBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmışBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış
Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
değişken faiz oranı mevduat faizi TCMB

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dövize meydan okuyor

Dövize meydan okuyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)

TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı

TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.