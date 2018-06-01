TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75 ve TL için yüzde 16,50 olarak belirlendi.
TCMB, bugüne kadar saat 11.00'de açılan 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesini bugün saat 10.30'da açtı. Yetkililer ihalenin bugünden itibaren saat 10.30'da açılmaya devam edeceğini ifade etti.
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