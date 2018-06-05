TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75 ve TL için yüzde 16,50 olarak belirlendi.
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Emlak komisyonlarına sınır getirildi
Dolar ne kadar? Dolar kurunda son dakika gelişmesi (5 Haziran dolar fiyatı)
Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum