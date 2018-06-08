TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 2 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75 olarak belirlenirken, TL için yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e çıkarıldı.
'Varroc, Türk şirketi Sa-Ba’yı satın aldı'
Tarım arazileri, talepleri halinde kullanıcılarına satılacak
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda!
Dolar TL yeni güne nasıl başladı? (7 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum