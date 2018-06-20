TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2 ve TL için yüzde 17,75 olarak belirlendi.
Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)
Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi
Kurbanlıklar cepten sorgulanabilecek
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum