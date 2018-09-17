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TCMB'den döviz depo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 10:41 | Son Güncelleme

TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz depo ihalesi TCMB

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