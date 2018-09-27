FİNANS

TCMB'den döviz depo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,00'den yüzde 2,25'e yükseltilirken, TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz depo ihalesi TCMB

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