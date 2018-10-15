TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)
Nissan Qashqai yenilendi
Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum