TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün açtığı 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı 1 milyar dolardan 750 milyon dolara düşürdü.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.

