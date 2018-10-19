TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün açtığı 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı 1 milyar dolardan 750 milyon dolara düşürdü.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.
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