TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 750 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.
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