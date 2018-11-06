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TCMB'den döviz depo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB, 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde daha önce 750 milyon dolar olan tutarı 500 milyon dolara düşürdü.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
depo ihalesi TCMB

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