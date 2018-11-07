TCMB'den döviz depo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25 ve TL için yüzde 24,00 olarak belirlendi.
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
New Look, 100 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor
Dolar kaç lira? (7 Kasım 2018 dolar yorumları)
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum