TCMB'den döviz karşılığı TL swap piyasası duyurusu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde
döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verildiğini duyurdu.
TCMB'den yapılan duyuruda, "TL ve döviz likidite yönetimindeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde
döviz karşılığı TL swap piyasasının açılmasına karar verilmiştir.
İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon
yöntemiyle gerçekleştirilecektir." denildi.
İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine "swap sözleşmesi" deniliyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.
Analistler, TCMB'nin TL karşılığı döviz swap piyasasına ilave olarak, bugünkü kararla döviz karşılığı TL swap piyasasını da açtığını, böylece piyasanın likiditesi açısından önemli bir adım attığını belirtiyor.
Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi
Son dakika! Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: "Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık
Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı
Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti
Albayrak'tan enflasyon açıklaması
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum