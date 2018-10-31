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TCMB'den döviz karşılığı TL swap piyasası duyurusu

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 17:40 | Son Güncelleme

"Döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım'dan itibaren başlanacak" - "Bankaların limitleri Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'u ile sınırlı olacak" - Analistler, Merkez Bankası'nın bankalardan döviz alıp karşılığında TL vereceğini, böylece nakit sıkışıklığının azalacağını belirtiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım'dan itibaren başlanacağını bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, 31 Ağustos'ta banka bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatıldı.

Duyuruda, "Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım'dan tarihinden itibaren başlanacak olup, bankaların limitleri Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10'u ile sınırlı olacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Analistler, Merkez Bankası'nın bankalardan döviz alıp karşılığında TL vereceğini, böylece nakit sıkışıklığının azalacağını belirtti. Piyasada TL'nin bollaşacağını ifade eden analistler, bunun genişlemeci bir adım olduğunu ve piyasayı (reel sektör, esnaf vb.) destekleyeceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
döviz karşılığı TL swap piyasası TCMB

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