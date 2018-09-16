TCMB'den kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranlarında değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapıldı.
TCMB, kredi kartı işlemlerinde 2018 yılı 4. çeyreğinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25 olurken aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,80, aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,30 olarak belirlendi.
Açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
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