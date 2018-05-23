TCMB'den Para Politikası Kurulu Toplantısına İlişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplandığını duyurdu.
TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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