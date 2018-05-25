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TCMB'den reeskont kredilerine ilişkin basın duyurusu

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

Duyurudan: - "25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, avro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınmasına karar verilmiştir" - "Kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda, kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kuru esas alınacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, avro için 4,9000 ve İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanıdı.

TCMB'nin ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin basın duyurusu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 4,2000, avro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri TCMB TL

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