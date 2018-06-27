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TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

TCMB bugün, 4 Temmuz vadeli ve 25 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 4 Temmuz vadeli ve 25 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Repo ihalesi

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