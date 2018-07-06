TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 13 Temmuz vadeli ve 45 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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