TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 16 Temmuz vadeli ve 10 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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