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TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 18 Temmuz vadeli ve 28 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

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