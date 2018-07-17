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TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 24 Temmuz vadeli ve 6 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

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