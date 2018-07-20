TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 27 Temmuz vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 27 Temmuz vadeli ve 56 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Altında ikinci yarı tahmini
Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum