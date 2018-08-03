TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ağustos vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 10 Ağustos vadeli ve 79 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı
Kredi ve kredi kartlarına taksit düzenlemesi
Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum
Otomobil pazarındaki büyük daralma Temmuz ayında da devam etti
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)
Bayramda tatile gidecekler dikkat! Yer bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobilde 50 milyon liralık vurgun
Borsa güne düşüşle başladı
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum