TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Ağustos vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 17 Ağustos vadeli ve 90 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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