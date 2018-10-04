TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 11 Ekim vadeli ve 38 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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