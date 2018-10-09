TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 16 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 16 Ekim vadeli ve 23 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç
Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum
Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum