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TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 12 Kasım vadeli ve 2 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

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