FİNANS

TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 20 Aralık vadeli ve 1 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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