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TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ocak 2019 vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 10 Ocak 2019 vadeli ve 1 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Repo ihalesi TCMB

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