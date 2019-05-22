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TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 16 milyar lira tutarında 29 Mayıs vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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repo

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