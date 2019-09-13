TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 ve 20 Eylül vadeli iki repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 19 Eylül vadeli 8 milyar lira ve 20 Eylül vadeli 10 milyar lira tutarında iki repo ihalesi açtığını duyurdu.

