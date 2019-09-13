FİNANS

TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 ve 20 Eylül vadeli iki repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 19 Eylül vadeli 8 milyar lira ve 20 Eylül vadeli 10 milyar lira tutarında iki repo ihalesi açtığını duyurdu.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttıTicari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı
Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldıSanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
piyasalar repo

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı

Ticari işletmelerin süt üretimi Temmuz’da yüzde 1.5 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bademli'de yerli ceviz hamlesi

Bademli'de yerli ceviz hamlesi

Altan Elmas’tan MB’nin faiz indirimi sonrası bankalara çağrı

Altan Elmas’tan MB’nin faiz indirimi sonrası bankalara çağrı

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İstanbul kıtaları bağladı: 8 ayda 16 milyon transit yolcu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.