FİNANS

TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 1 Ekim vadeli ve 2 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar repo

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