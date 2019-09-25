FİNANS

TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 2 Ekim vadeli ve 1 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar repo

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