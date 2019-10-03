FİNANS

TCMB'den repo ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ekim vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 10 Ekim vadeli ve 1 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttıTÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı
TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştüTÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
piyasalar repo

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

TÜİK - Eylül’de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

TÜİK- Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

TÜİK- Yurt içi üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.13 arttı (2)

TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

TÜİK - Yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 9.26 ile tek haneye indi (2)

Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

Bakan Pekcan: Türkiye dengeleme sürecine girdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.