FİNANS

TCMB'den TL likidite yönetimine ilişkin duyuru

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 14:12 | Son Güncelleme

Duyurudan: - "Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın, 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı duyuruldu.

TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı belirtilerek, "Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyorSabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor
Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoruDeniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB TL

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'na eleştiri

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

İstanbul Yeni Havalimanı taşımacılık ihalesi iptal edildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BMD / Öncel: Şimdi uzlaşma ve verimli çalışma zamanı

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Fiyat farkı kararnamesi çıkarılmasını bekliyoruz

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Sabiha Gökçen’den denizaşırı uçuşlar başlıyor

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İhracat 1,39 milyar dolara yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.