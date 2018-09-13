TCMB'den TL likidite yönetimine ilişkin duyuru

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın, 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı duyuruldu.
TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı belirtilerek, "Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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