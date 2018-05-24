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TCMB'den vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin duyuru:

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 17:38 | Son Güncelleme

"2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellenmiştir" - "Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, yılın 2. çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği bildirildi.

TCMB'nin, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, 2018'in ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin güncellendiği belirtilerek, "Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Güncellenen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi şöyle: (milyon dolar)

Tarih 1 Ay Vadeli 3 Ay Vadeli 6 Ay Vadeli 25 Mayıs 2018 Cuma 300 28 Mayıs 2018 Pazartesi 29 Mayıs 2018 Salı 300 100 30 Mayıs 2018 Çarşamba 300 31 Mayıs 2018 Perşembe 300 01 Haziran 2018 Cuma 300 04 Haziran 2018 Pazartesi 300 100 100 05 Haziran 2018 Salı 300 06 Haziran 2018 Çarşamba 300 07 Haziran 2018 Perşembe 300 08 Haziran 2018 Cuma 300 11 Haziran 2018 Pazartesi 300 100 12 Haziran 2018 Salı 300 13 Haziran 2018 Çarşamba 300 14 Haziran 2018 Perşembe 15 Haziran 2018 Cuma 18 Haziran 2018 Pazartesi 300 100 100 19 Haziran 2018 Salı 300 20 Haziran 2018 Çarşamba 300 21 Haziran 2018 Perşembe 300 22 Haziran 2018 Cuma 300 25 Haziran 2018 Pazartesi 300 100 26 Haziran 2018 Salı 300 27 Haziran 2018 Çarşamba 300 28 Haziran 2018 Perşembe 300 29 Haziran 2018 Cuma 300

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Anahtar Kelimeler:
TCMB TL uzlaşmalı döviz işlemleri

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